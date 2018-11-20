Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдёт на Украине

Киев, , 15:23 — REGNUM Весной 2020 года на Украине пройдёт парламентская ассамблея НАТО, заявила 20 ноября вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, сообщило издание Liga.net.

«Нам удалось добиться того, что в 2020 году парламентская ассамблея НАТО впервые будет проходить на Украине. Шаг за шагом, вместе, мы приближаемся к нашей стратегической цели — членству в НАТО», — прокомментировала Ирина Геращенко.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать сближение Украины и НАТО до тех пор, пока Украина не позволит венгерскому национальному меньшинству Закарпатья получать образование на родном языке.

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