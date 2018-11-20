Руководители минобороны и разведки Турции прибыли в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 15:13 — REGNUM Турецкие СМИ сообщили о том, что в Сочи прибыли министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава турецкой разведки MIT Хакан Фидан. Состоялась встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Тема обсуждения — Сочинские договоренности о создании Идлибской демилитаризованной зоны.

Следует заметить, что этот визит проходит сразу же после встречи президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 19 ноября. Официально она была посвящена завершению строительства морской части трубопровода «Турецкий поток». Естественно, что на ней были обсуждены и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и проблема Идлиба.

ИА REGNUM ранее сообщало о возобновлении полетов российских самолетов-разведчиков в воздушном пространстве над Идлибской демилитаризованной зоной. Зона пока существует только на бумаге. До настоящего времени турецкой стороне не удалось выдавить с этой территории радикальные исламистские группировки. А они и контролируют ее большую часть.

Турецкие военные уже предупреждали террористов, что в случае невыполнения Сочинских договоренностей они предоставят возможность сирийской армии при поддержке российских ВКС провести военную операцию на территории буферной зоны. Надо полагать, что время уговоров подходит к концу, настает время действий.