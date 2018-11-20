«Русофобская истерия» — о шумихе вокруг выборов главы Интерпола

Москва, , 15:14 — REGNUM Давление на Интерпол во время выборов нового главы является русофобией, заявил 20 ноября политолог Владимир Корнилов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Русофобия, натуральная русофобия. Когда человеку не смотрят на бэкграунд, образование, профессиональные качества, а в «вину» (показал пальцами кавычки, — прим. ИА REGNUM ) вменяют исключительно его паспорт, гражданство — это и есть русофобия. Представьте на минутку: мы выступаем против того, чтобы кто-то возглавил какую-то организацию только потому, что он афроамериканец. В расизме обвинили бы?» — сказал он.

По мнению Корнилова, реакция в США — «истерия русофобская, и за этим больше ничего не стоит».

Как сообщало ИА REGNUM, одним из кандидатов на должность президента Интерпола является представитель России, вице-президент организации Александр Прокопчук.

Группа сенаторов из США призвала администрацию главы Белого дома Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру представителя России Александра Прокопчука, сравнив его в новой должности с «лисой в курятнике». Они обвинили РФ в «злоупотреблении Интерполом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал письмо сенаторов «вмешательством в избирательный процесс».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил прервать членство его страны в Интерполе в случае избрания Прокопчука главой организации.

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