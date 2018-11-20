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Порошенко назначил главу Черкасской администрации и отправил его в Смелу

Политика

Проблема с замерзающим городом до сих пор не решена

Черкассы, Украина, 20 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко назначил новым руководителем Черкасской областной государственной администрации Александра Вельбовца, сообщило 20 ноября издание «Лига.нет».

"Именно сегодня исполняется три года с момента, как он был избран главой Черкасского облсовета. Я думаю, что три года на должности главы Черкасского облсовета уже достаточно», — прокомментировал Порошенко своё решение.

Первым заданием чиновника станет урегулирование проблемы с отоплением города Смела.

«У меня будет просьба уже к Александру Ивановичу — поехать в Смелу и начать урегулирование ситуации. На пару дней перенесите свою приемную в Смелу», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, с 12 ноября в городе Смела Черкасской области из-за отсутствия отопления было объявлено чрезвычайное положение. Компания «Нафтогаз» отказалась снабжать город газом из-за ранее накопленного долга.

После личного вмешательства Порошенко отопление включили, однако ситуация с долгом и договором на поставку газа до сих пор не урегулирована.

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