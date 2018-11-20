Столтенберг: Евросоюзу не стоит соревноваться с НАТО

Брюссель, , 14:59 — REGNUM Евросоюз не должен соперничать с НАТО в оборонных инициативах и дублировать его функции. Об этом 20 ноября заявил на заседании министров обороны 28 стран ЕС в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

НАТО остается фундаментом безопасности ЕС, сказал Столтенберг и добавил, что приветствует усилия Евросоюза в области обороны, которые могут помочь альянсу развить военный потенциал. Это военная мобильность и постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), пояснил он.

Заявление Столтенберга прозвучало в контексте инициативы о создании общеевропейской армии, высказанной президентом Франции Эммануэлем Макроном 6 ноября. ЕС нужна защита от Китая, России и США, пояснял Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, в поддержку предложения Макрона высказались канцлер Германии Ангела Меркель и министр обороны Испании Маргарита Роблес.

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