Убедить православных Порошенко не смог. Теперь он будет применять силу

Киев, , 01:00 — REGNUM Постановлением архиерейского собора Украинской православной церкви Московского патриархата, состоявшимся 13 ноября, решения Константинопольского патриарха признаны недействительными и неканоничными. Что теперь делать Петру Порошенко, оказавшемуся перед фактом непринятия его планов, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Положив столько сил на создание «альтернативной православной церкви на Украине», президент Петр Порошенко постарался запрячь в эту телегу все православные структуры страны и, разумеется, УПЦ МП, как крупнейшую из них. Имея на руках указания, пресловутый «томос», Константинопольского патриарха Варфоломея, Петр Алексеевич очень надеялся на массовое предательство иерархов Украинской православной церкви, которое позволит сколотить украинское православие «легитимного», то есть антироссийского, образца.

Но столь горячо чаемый «побег московских епископов на Украину» не состоялся, Собор УПЦ МП вынес четкий вердикт — мнение Константинопольского патриарха не принесет церковного единства и не может рассматриваться как конструктивное. Тем не менее, страсти не утихают, высказывания украинствующих политиков становятся все радикальнее. Что дает основания для Порошенко надеяться на успешный для него исход дела по созданию «антироссийского православия»?

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