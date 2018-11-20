Что Бэннон готовит ЕС – Сталинград или операцию «Багратион»?

Станислав Стремидловский, , 14:48 — REGNUM

Бывший политический стратег Дональда Трампа, известный американский политтехнолог Стив Бэннон снова заставляет нервничать ныне правящую европейскую элиту. На днях он заявил журналистам, как любит Венгрию и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. «Если бы я мог, то сделал бы Будапешт штаб-квартирой своего движения, — сказал Бэннон. — Я люблю этот город. Но по практическим причинам это не представляется возможным. Тем не менее, сейчас я провожу много времени в Венгрии до выборов».

Речь идет о грядущем в мае следующего года переизбрании Европейского парламента, который в свою очередь заново сформирует состав Европейской комиссии. Ранее американский политтехнолог уверял, что эти выборы станут «первым противостоянием между общеевропейскими народническими партиями и «партиями Давоса» и это «будет очень важным моментом для Европы». Но вот что интересно. Сегодня никто не может сказать, а где же территориально будет находиться центр этой народнической оппозиции. Тот же Бэннон, объявивший летом сего года о том, что создает собственный фонд The Movement, который станет поддерживать «популистские движения», чтобы они смогли набрать 30% на выборах в ЕП и противостоять миллиардеру Джорджу Соросу, носится подобно блуждающей пуле по всему континенту, вплоть до Британских островов. И везде у него находятся одобрительные слова для местных политиков, борющихся с «европейской бюрократией».

Так, в марте сего года политтехнолог выступил на съезде французского «Национального союза», который возглавляет Марин Ле Пен, и сказал собравшимся, что они являются «частью всемирного движения, большего, чем Франция, большего, чем Италия». А затем похвалил министра внутренних дел Италии и главу входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини, назвав его «моделью» для своих будущих партнеров. После чего Сальвини в интервью The Washington Post сообщил, что он хочет «объединить партии, которые станут большинством в Европарламенте — партии Австрии, Нидерландов, Швеции, Франции, Германии, партии в каждой из стран Европейского союза». Сейчас Бэннон расточает комплименты Орбану, подчеркивает, что тот «инстинктивно чувствует, о чем говорит, он настоящий народник, он чувствует, чего хотят люди, он как Трамп, он — прирожденный талант».

Но вот что получается. Насколько известно, бывший стратег американского президента с большим уважением вспоминает в своих интервью и выступлениях знаменитую Сталинградскую битву, суть которой заключалась в окружении врага и принуждении его к сдаче в плен. Однако если мы посмотрим на нынешние действия Бэннона, то это больше похоже на операцию «Багратион», когда вместо одного главного удара по вражеской группировке было нанесено два. Нечто подобное происходит и сейчас. Европейские элиты их противники запутывают, формируя множество различных фронтов, не говоря уже о тех линиях напряженности, которые центры-локомотивы ЕС в лице Берлина и Парижа порождают сами и без помощи Бэннона. А если посмотреть на расстановку сил, то получается, что сейчас народнические партии пытаются создавать тактические альянсы, причем некоторые из лидеров «сопротивления» действуют внутри ныне правящих партий.

Так, Орбана и его партию Fidesz обхаживают народники — и он подает им ободряющие сигналы. Однако одновременно Fidesz входит в Европейскую народную партию (ЕНП), которая занимает важные кресла в ЕС и надеется их сохранить. При этом, как замечает портал Politico, «народничество придумал не Орбан, австрийская крайне правая партия была в правительстве, когда Венгрия являлась еще только перспективным кандидатом на вступление в ЕС». Это ломает схему, которую пробуют эксплуатировать в Париже и Берлине, когда к числу «бунтарей» причисляют Восточную и Центральную Европу (в противовес Западной), выставляя в качестве противников венгерские власти и польские. Но и с Польшей, которой правит партия «Право и Справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским, не все так просто. С одной стороны, Варшава подвергается серьезной критике из-за проведения внутренней судебной реформы и нежелания прислушаться к «ценным советам» европейских «старших товарищей».

С другой стороны, польский премьер Матеуш Моравецкий позиционирует Польшу, как страну, которые одновременно «очень проамериканская» и «очень проевропейская», что это не США «являются противниками Европы», что «мы видим проблемы со стороны Китая и России». И снова парадокс, поскольку сейчас именно Трамп создает главные сложности Евросоюзу, а европейские народники, скорее, выступают за восстановление диалога с Москвой. Некоторые польские политологи в этой связи говорят о появлении двух лагерей евроскептиков — пророссийского (Орбан, Ле Пен и другие) и проамериканского (Качиньский, Сальвини и другие). Наконец, особняком стоит «Альтернатива для Германии» (AfD). Сопредседатель AfD Йорг Мюттен заявляет, что его партия будет использовать выборы в Европарламент для объединения популистов всего континента. Но, по его словам, он не верит в перспективы работы Бэннона, так как «мы, европейцы, можем сделать это хорошо самостоятельно».

Стоит вместе с тем отметить, что пока о своем отношении к будущим европейским выборам еще не высказывался официальный Вашингтон. Однако похоже, что на фоне резко оживившейся политической интриге в Евросоюзе инициативу в ходе избирательной кампании могут перехватить американцы, заставив европейцев только реагировать на их ходы.