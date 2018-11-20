Владимирскую администрацию покинул шестой замгубернатора

Владимир, , 14:48 — REGNUM Из администрации Владимирской области за месяц уволился шестой заместитель губернатора. 20 ноября глава области Владимир Сипягин принял отставку вице-губернатора Александра Лобакова, который руководил аппаратом администрации.

«Заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Владимирской области Александр Лобаков подал в добровольную отставку. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 20 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин», — говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

ИА REGNUM напоминает, что с конца октября это увольнение шестого заместителя губернатора. Так, ранее в отставку ушли Алексей Конышев, который курировал промышленность и экономическое развитие, Сергей Невзоров (развитие информационного общества), Михаил Колков (социальная политика), Ренат Чагаев (строительство) и Лидия Смолина (ЖКХ). На освободившиеся посты пока назначены только два человека. Это экс-заместитель нижегородского губернатора Александр Байер, который будет курировать ЖКХ, и Максим Брусенцов, отвечающий за промышленность. Пока оба они работают с приставкой «исполняющий обязанности». Их окончательное назначение должны согласовать депутаты заксобрания. Такая обязанность появилась у губернатора в сентябре 2018 года. Законопроект, принятый депутатами, получил эпитет «спеленавший губернатора».

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вступил в должность 8 октября. В результате второго тура выборов главы области кандидат от ЛДПР обыграл экс-губернатора Светлану Орлову, которая баллотировалась от «Единой России». За Владимира Сипягина проголосовали 57% избирателей.

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