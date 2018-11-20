Политик: «Правительство Грузии блефует»

Тбилиси, , 14:44 — REGNUM

Разговоры о списании задолженностей в размере 1,5 миллиарда лари — это блеф, считает председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе. Как заявил политик ИА REGNUM, большая часть этой суммы — штрафы и относятся они к безнадежным долгам, которые никто никогда бы и не вернул.

«Основная сумма этих кредитов будет в пределах 200−300 миллионов лари. Большая часть ее — также безнадежные долги. Десять процентов от этой суммы составляют 20−30 миллионов лари. И это именно та сумма, которую якобы потратит фонд «Карту» для выкупа банковских долгов населения. То, что «Карту» подготовил сто миллионов лари для выкупа этих долгов — очередной блеф», — заявил Роман Гоциридзе.

По его словам, сумма, которую фонд Бидзины Иванишвили намеревается выделить на эти цели, гораздо меньше той, что тратится на выборы для вознаграждения координаторов правящей партии, горючего, подкупа избирателей.

«Это так называемые черные деньги, которые нигде не видны», — пояснил политик.

Не верит Гоциридзе и обещанию властей списать долги 600 тысячам граждан. По его информации, на подобные категории кредитов такое количество договоров и не зарегистрировано.

Саму кампанию депутат увязывает с предстоящим вторым туром выборов президента, расценивает как «попытку олигарха подкупить избирателей» и призывает мировое сообщество дать этому факту соответствующую оценку.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Мамука Бахтадзе сообщил о планах правительства Грузии по списанию банковских долгов более чем 600 тысячам граждан. Сумма, которая будет списана, составит до 1,5 миллиарда лари. Процесс обнуления банковских кредитов начнется 15 декабря и завершится 31 декабря. Размер кредита, который не могут выплатить граждане, не должен превышать 2 тысяч лари. Позднее информацию уточнил министр финансов Грузии, который сообщил, что долги по кредитам граждан у банков и микрофинансовых организаций выкупит фонд Бидзины Иванишвили «Карту».

Признаки вероятного подкупа избирателей в этой инициативе увидел и ряд грузинских неправительственных организаций, которые призвали Службу государственного аудита изучить законность действий властей.