В коалиции Италии борются с расколом из-за декрета о миграции

Рим, , 14:42 — REGNUM Если декрет о безопасности и миграции, уже утвержденный правительством, не будет принят депутатами парламента, это может поставить под угрозу существование правящей коалиции, заявил журналистам во вторник, 20 ноября, вице-премьер, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

«Декрет Сальвини» предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и их пропорциональное увеличение на обеспечение безопасности, в том числе на борьбу с мафией и нелегальной миграцией. Он был одним из ключевых в предвыборной программе партии, а также вошел в коалиционный контракт «Лиги» и «Движения 5 звезд».

Однако 19 ноября несколько депутатов «Движения» выступили с заявлением о том, что уже утвержденный правительством декрет противоречит программе их собственной партии, а потому должен быть «уточнен».

После заявления Сальвини с ответной репликой выступил вице-премьер, лидер «Движения» Луиджи Ди Майо, который заявил, что партия не намерена нарушать своего обещания, а заявления некоторых депутатов являются их личным мнением.

Оппоненты действующего правительства считают, что спор вокруг декрета о миграции означает, что сформировавшим коалицию партиям все сложнее договариваться, и просуществует эта коалиция недолго. Сторонники правительства, напротив, отмечают, что на протяжении всех шести месяцев своей работы коалиционные партии постоянно демонстрируют способность договариваться даже по сложным вопросам.

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