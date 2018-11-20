Депутат Добродомов возмутился, что Рада перешла под внешнее управление МВФ

Киев, , 14:38 — REGNUM Внефракционный украинский депутат Дмитрий Добродомов считает, что парламент Украины перешел под внешнее управление Международного валютного фонда. Об этом Добродомов заявил 20 ноября в кулуарах Рады, комментируя принятие бюджета на 2019 год.

«Как всегда, пойдут путем повышения акцизов, а не зарабатывания денег и не созданием добавленной стоимости. Уже нам говорят, если не примем бюджет, МВФ не даст кредит и чуть не будет дефолт. Ходят с протянутой рукой вместо того, чтобы поднимать экономику. Пусть тогда МВФ и принимает бюджет. Зачем тогда депутаты? Что это вообще за внешнее управление в этом плане… Если бюджет примут в четверг, его качество не изменится», — сказал Добродомов.

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что депутаты внесли в проект бюджета «квадриллион правок». Он прогнозирует, что парламент примет бюджет 22 ноября.

«Есть большой шанс принять бюджет вечером, в четверг (22 ноября). Время я не назову, думаю, вечер затянется. Но шанс есть и шанс реальный. В принципе бюджет реалистичен, а это его главная характеристика», — сказал Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно проекту, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривен (36,360 млрд долл).

В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен (39,423 млрд долл), что на 10% больше, чем в 2018 году. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%.

В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен (7,549 млрд долл). На финансирование министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен (2,580 млрд долл), что на 19% больше, чем в текущем году.