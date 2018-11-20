Министра финансов Казахстана вывели из совета директоров «Самрук-Казына»

Астана, , 14:32 — REGNUM Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов исключен из состава совета директоров фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

В состав члена совета директоров вошел помощник президента Казахстана Тимур Жаксылыков. В состав совета также входят глава правительства Бакытжан Сагинтаев, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов и другие высокопоставленные чиновники.

Отметим, Тимур Жаксылыков был назначен помощником президента 21 сентября. До своего назначения он занимал пост члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политики.

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