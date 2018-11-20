Вторник, 20 Ноября 2018 года
15:05:33 МСК

Министра финансов Казахстана вывели из совета директоров «Самрук-Казына»

Политика

В состав члена совета директоров вошел помощник президента Казахстана Тимур Жаксылыков

Астана, 20 ноября 2018, 14:32 — REGNUM  Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов исключен из состава совета директоров фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщает 20 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

В состав члена совета директоров вошел помощник президента Казахстана Тимур Жаксылыков. В состав совета также входят глава правительства Бакытжан Сагинтаев, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов и другие высокопоставленные чиновники.

Отметим, Тимур Жаксылыков был назначен помощником президента 21 сентября. До своего назначения он занимал пост члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Помощником Назарбаева стал бывший министр ЕЭК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить