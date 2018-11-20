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Литва намерена обсудить будущее Интерпола с «демократическими странами»

Политика

В случае избрания главой Интерпола представителя России Литва рассмотрит возможность покинуть организацию

Вильнюс, 20 ноября 2018, 14:28 — REGNUM  В случае избрания представителя России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола парламент Литвы намерен обсудить будущее международной организации с остальными «демократическими странами». С текстом резолюции литовских законодателей 20 ноября ознакомился корреспондент ИА REGNUM.

В тексте документа, принятого абсолютным большинством парламента Литвы, подчеркивается, что «демократические страны всего мира» должны обсудить будущее Интерпола и возможность «увеличить устойчивость организации от незаконного злоупотребления системы недемократических режимов», поскольку эти режимы «используют Интерпол для преследования своих оппонентов».

В тексте резолюции также сообщается, что в случае избрания главой Интерпола представителя России Литва рассмотрит возможность покинуть организацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов США призвала администрацию Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не выбирать представителя России главой Интерпола.

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