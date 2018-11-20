Экс-президент Киргизии: Путин помог с реконструкцией исторического музея

Бишкек, , 14:25 — REGNUM «Я притащил деньги, дармовые, и реконструкция исторического музея сделана. Если кто-то на этом «наварился» — посадите его, привлеките к ответственности», — заявил в интервью телеканалу «Апрель» бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

По словам экс-главы государства, на ремонт и модернизацию музея были потрачены не бюджетные деньги, а исключительно иностранные гранты.

Читайте также: «Реконструкция исторического музея Киргизии»: ущерб превышает 118 млн руб

«Первую часть делала Турция, TIKA. Вторую часть, я не буду скрывать, мне помог Владимир Владимирович Путин. Конечно, все эти грантовые средства пропускались через бюджет, если только не шли напрямую, например, когда TIKA проектам помогала, или Китай своим подрядчикам, по дорогам, своим компаниям выделял. В любом случае все легко проверить, это были грантовые средства», — добавил он.

Также Атамбаев отметил, что одной из основных его задач на посту президента Киргизии было привлечение в страну денег от зарубежных инвесторов.

«На тот же мост в Оше я притащил деньги, может, и там кто-то чего-то своровал. Даже на мемориал 1916 года — грантовые деньги привлек — может и там кто-то нажился. Или ипподром в Чолпон-Ате — он был построен по самым современным европейским стандартам. Может, мне надо было как сегодня Жээнбеков (действующий президент Киргизии — Прим. ИА REGNUM )), ни хрена не делать, сидеть, сложа руки?», — спросил политик.

Подводя итог, бывший глава государства подчеркнул, что он не мог предугадать, что привлеченные им деньги украдет кто-то из местных чиновников.

«Кто ворует и воровал — пусть ответят. Я свою задачу решал. И, конечно, менталитет сложился у наших чиновников за годы независимости. Да и при советской власти говорили: «Все вокруг колхозное, все вокруг мое…» Моя задача была деньги находить, на ту же онкологию, на театр оперы и балета. Ну, не было на это в бюджете денег! Даже жилые дома силовикам построены на грантовые средства. Теперь придется на все тянуть деньги из бюджета. Просто задача стоит такая, полить грязью всё, что было сделано при Атамбаеве», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2018 года в Киргизии разгорелся крупный коррупционный скандал вокруг проекта по реконструкции исторического музея расходы на эти цели посчитали сильно завышенными. Депутаты республиканского парламента потребовали от генеральной прокуратуры и госкомитета нацбезопасности проверить обоснованность этих трат и выяснить, почему работы велись без гостендера.

Читайте также: Сколько?! В Киргизии поражены громадными затратами на реконструкцию музея