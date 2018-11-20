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Кузбасс. Глава Киселёвска ушёл в отставку

Политика

Совет народных депутатов Киселевского городского округа принял отставку главы Киселёвска Сергея Лаврентьева

Киселёвск, Кемеровская область, 20 ноября 2018, 14:36 — REGNUM  Глава Киселёвска Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший городом на протяжении 16 лет, решил уйти в отставку по собственному желанию. Сегодня, 20 ноября, ему в этом вопросе помог Совет народных депутатов Киселевского городского округа, приняв соответствующее решение, следует из информации, опубликованной на официальном сайте муниципалитета.

Вместо Лаврентьева исполнять главы Киселёвска будет первый заместитель главы Максим Шкарабейников, с 1999 года работающий в администрации Прокопьевского городского округа.

Напомним, Сергей Лаврентьев давно выделялся среди кузбасских мэров крайне экстравагантным поведением. В 2013 году он прославил Кузбасс на всю Россию, «убегая» по коридорам киселевской горадминистрации от съёмочной группы передачи «Вести. Дежурная часть». .

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Отставки и назначения
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