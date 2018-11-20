Японцы замыслили взять Малую Курильскую гряду и «японизировать» Большую

Анатолий Кошкин, , 14:19 — REGNUM

В Сингапуре вместо запланированных 30 минут Путин и Абэ решали, как быть с Курилами 1,5 часа, причем 40 минут — тайно. Ради этого даже пропустили официальный обед от имени премьер-министра страны-хозяйки саммита.

Разъяснения о том, что Путин, соглашаясь на сдачу Малой Курильской гряды, якобы лишь выполняет договоренность хрущевских времен, а японский премьер Абэ согласился этим ограничиться, неискренни и лукавы. В действительности японское правительство по-прежнему заявляет о своих требованиях «вернуть» все «северные территории», а именно Малую Курильскую гряду (Шикотан и Хабомаи) и главные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Без получения всех этих островов и омывающих их богатейших вод или официального обещания их «вернуть» японцы никакие двусторонние документы, в том числе давно потерявший смысл мирный договор, подписывать не будут. Во всяком случае, это постоянно подтверждает на брифингах генсек кабинета министров Японии Ё. Суга.

Максимум, на что соглашается нынешнее правительство Абэ — это получение островов «в рассрочку» — сначала Малую Курильскую гряду, а затем непременно Кунашир и Итуруп. Идея эта не нова — с таким предложением выступал с «благословения» Ельцина еще весной 1992 года «иностранный министр иностранных дел» Козырев. Однако японцы, проявляя осторожность, от этого щедрого предложения готовых сдавать русские земли направо и налево «победивших» демократов тогда отказались. Почувствовал опасность столь предательских действий и Ельцин, своим неожиданным решением отменивший за три дня до начала официальный визит в Токио в сентябре того же года.

В козыревском МИД эту формулу сдачи Японии всех законно принадлежащих России островов назвали «2 плюс альфа», то есть сначала Япония получает Шикотан и островную группу Хабомаи, а затем, по прошествии определенного времени, и Кунашир и Итуруп. В Японии же эта формула сдачи Россией Курил именуется «нито сэнко», или в переводе на русский — «сначала два». Именно эту формулу и вознамерился осуществить Абэ, соглашаясь, подчеркнем, только для начала удовлетвориться Малой Курильской грядой. Можно не сомневаться, что гипотетически получив эту гряду, японцы продолжат, не исключено, что с еще большей настойчивостью, требовать всю «Кемску волость». Кстати, понятие «северные территории» в Японии имеет и расширительное понимание. В этой стране немало тех, кто, стоя на националистических позициях и пользуясь поддержкой влиятельных сил, включая крупный капитал, выступают с реваншистскими требованиями всех Курильских островов и южной половины Сахалина, именуя их, вопреки логике и истории, «исконными территориями Японии».

Сейчас мнения в Японии по поводу согласия Абэ для начала сосредоточиться на Малой Курильской гряде разделились. Есть прямые противники такой линии японского премьера, обвиняющие его в дипломатическом поражении, уступке Путину. Но есть и те, кто понимает хитроумный план втянуть российского президента в соглашение о сдаче Малой Курильской гряды на условиях продолжения переговоров о «принадлежности» Кунашира и Итурупа.

Пытаясь успокоить японцев по поводу подозрений чуть ли не в предательстве «идущего на поводу у Путина» Абэ, поддерживающая его правонационалистическая газета «Санкэй симбун» разъясняет, что премьер отнюдь не отказывается от цели получить от Путина все «северные территории». Ссылаясь на неназванного правительственного чиновника, газета сообщает, что «в ходе встречи (видимо, с членами кабинета — А.К.) премьер Абэ в очередной раз пояснил курс правительства Японии, который заключается в том, чтобы сначала решить проблему принадлежности четырех островов, а затем заключить мир, и российский лидер выразил понимание в связи с этим». Если верить этой информации, Путин, получается, как и Абэ, связывает перспективу подписания мирного договора вовсе не с передачей Японии только Малой Курильской гряды, а с «решением вопроса» обо всех южных Курильских островах. Если это действительно так, то речь идет о нарушении Конституции РФ, противоправном превышении полномочий, ибо у Японии нет никаких юридических прав требовать острова Большой Курильской гряды, а у президента нет права подвергать даже малейшему сомнению принадлежность Кунашира и Итурупа России. Полагаю, наш народ заинтересован услышать разъяснения по этому поводу. И не от пресс-секретаря, а лично от гаранта Конституции.

Далее автор статьи в «Санкэй симбун» рисует перспективу дальнейших событий при первоначальной сдаче Малой Курильской гряды: «Поскольку Хабомаи и Шикотан станут японскими, японцы смогут там жить и вести экономическую, а также культурную деятельность. Кунашир и Итуруп будут находиться под российским суверенитетом, и можно будет разработать систему для того, чтобы признать особый статус Японии, необходимый для экономической деятельности. Можно заключить специальное соглашение». Заметим в связи с этим, что идея допуска японцев на южные Курильские острова принадлежит президенту Путину.

«Японцы будут ездить на Итуруп и Кунашир, и я не исключаю возможность того, что в будущем за счет японизации (вот оно откровенное признание стремления японцев использовать навязываемую Путиным «совместную экономическую деятельность» на южных Курилах исключительно в политических целях — А.К.) этих островов они станут японскими, о чем будет подписано соглашение с Россией» — раскрывает подлинные цели Токио автор «Санкэй симбун».

Таким образом, завершим тем, с чего начали. Уступка Малой Курильской гряды вовсе не рассматривается в Токио как окончательное разрешение вопроса о пограничном размежевании между Японией и Россией. Это лишь этап на пути достижения Токио цели заставить Москву пойти на капитуляцию в вопросе принадлежности всех южных Курильских островов, а, судя по аппетитам японских политиков, и всей Курильской гряды и Южного Сахалина. Ну, а что касается обещаний Абэ не размещать на Курилах американские войска, то цену таким обещаниям мы знаем. О них мог бы поведать примитивно обманутый американцами Михаил Сергеевич Горбачев.

Японские премьеры приходят и уходят, а «непотопляемый авианосец» США — по сути, оккупированные американской армией Японские острова — как были нацелены против официально названной Вашингтоном и Пентагоном врагом России, так и будет являться прямой угрозой нашей стране. И если американцам потребуется использовать бездумно сданные Японии Курильские острова, они, пренебрегая мнением японского правительства, это без особого труда сделают. Об этом, кроме всего прочего, свидетельствует та легкость, с которой президенты США разрывают ранее торжественно подписанные соглашения.

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