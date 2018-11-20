В Кремле отреагировали на публикацию о «землях для охранников Путина»

Москва, , 13:38 — REGNUM Бывшие охранники президента России Владимира Путина ежегодно подают декларации о доходах и расходах, а также банковских счетах и имуществе. Более того, все эти документы весьма скрупулезно проверяются соответствующими подразделениями российских специальных служб. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о выделении участков земли бывшим охранникам российского лидера.

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В Кремле отметили, что ознакомились с этой публикацией, но в данной ситуации основываются на декларациях, которые всегда скрупулезно проверяются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот, наверное, это основополагающий факт. Именно на результаты этих проверок, именно на достоверность декларируемых данных мы ориентируемся», — приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля.

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала результаты совместного с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследования, в котором речь идёт об элитных земельных участках в Одинцовском районе Московской области. По данным издания, ими владеют бывшие телохранители президента России Владимира Путина и их родственники. Участки земли, как утверждается, они получили в собственность от компании, обманным путём завладевшей участками бывших работников совхоза НКВД «Племптицезавод».