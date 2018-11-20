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«Оппоблок» остается в прошлом. Бойко и Рабинович создают новую политсилу

Политика

Конфуз в Раде. Бойко и Рабинович по-разному называют новое объединение оппозиции

Киев, 20 ноября 2018, 13:30 — REGNUM  Депутат, сопредседатель фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко заявил, что в ближайшее время в Раде будет создана новая парламентская группа «Политическая платформа — За жизнь». Об этом Бойко заявил 20 ноября в кулуарах Рады, в присутствии внефракционного депутата, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича.

«Мы создаем парламентскую группу «Политическая платформа — За жизнь». Оппозиционный блок остается в прошлом. Мы идем дальше по объединению всей оппозиции. Такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время. Думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес коррупционным действиям нынешней власти», — сказал Бойко.

В свою очередь Рабинович заявил, что новая депутатская группа получит название «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«В ближайшие дни вы увидите новую депутатскую группу «Оппозиционная платформа — За жизнь». Я считаю, что это правильно, что это нужно. Мы будем её расширять за счет других депутатов. Надеюсь, это даст новый толчок, потому что так жить в стране больше нельзя. Либо мы все сдадимся и погибнем, либо будем воевать», — сказал Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко и внефракционный депутат Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Бойко для участия в президентских выборах.

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