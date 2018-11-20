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СКР возбудил два дела по факту обстрелов ДНР и ЛНР

Политика

Украинская сторона прицельно обстреливала гражданские объекты в поселке Марьевка (ЛНР) и поселок Гольмовский (ДНР)

Москва, 20 ноября 2018, 13:30 — REGNUM  По фактам обстрелов 14 и 15 ноября украинскими силовиками населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) возбуждены очередные уголовные дела. Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что 14 ноября украинская сторона прицельно обстреляла из огнестрельного оружия гражданские объекты в поселке Марьевка (ЛНР), а 15 ноября в результате артобстрела поселка Гольмовский (ДНР) были ранены мирные граждане — мужчина и женщина 1989 и 1999 годов рождения.

По мнению правоохранителей, действия украинских военных «были направлены на убийство неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября власти ДНР заявили о том, что за минувшие сутки было зафиксировано 13 случаев нарушения перемирия украинской стороной.

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Военные преступления в Донбассе
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