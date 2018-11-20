В Кремле переадресовали вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю в МИД РФ

Москва, , 13:29 — REGNUM Вопрос о возможных «конкретных мерах» Европейского союза в связи с ситуацией в Азовском море должны комментировать в министерстве иностранных дел РФ, заявил 20 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Давайте (Федерику) Могерини (глава дипломатии ЕС — прим. ИА REGNUM ) будет комментировать МИД», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Могерини заявила, что Европейский союз, который обеспокоен в связи со сложившейся ситуацией с судоходством в Азовском море, готов в ближайшее время «принять меры» против России.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте украинские пограничники захватили в Азовском море российский рыболовный сейнер «Норд», на борту которого находились 10 человек, а в августе в порту Херсона Украиной было задержано другое судно РФ «Михаил Погодин».

В ответ Москва начала проводить полные досмотры украинских судов в Азовском море, предусмотренные морским правом.

Читайте ранее в этом сюжете: Могерини: ЕС направил «ясный сигнал» России