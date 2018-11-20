Из-за заявлений Трампа власти Пакистана вызвали посла США

Исламабад, , 13:11 — REGNUM Посол США в Пакистане Пол Джонс был вызван 20 ноября в МИД Пакистана в связи с заявлениями, сделанными ранее главой Белого дома Дональдом Трампом относительно бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, сообщает американское агентство Associated Press.

По словам Трампа, Исламабад получил значительную помощь от Вашингтона, тем не менее не оказав помощи ему в поимке главаря организации, которая стояла за терактами 11 сентября 2001 года.

Во внешнеполитическом ведомстве республики подчеркнули, что такая риторика носит «безосновательный» и «полностью неприемлемый» характер. В министерстве также указали на то, что именно информация пакистанской разведки позволила Вашингтону отследить Усаму бен Ладена.

Напомним, главарь международной террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован в 2011 году, после чего тело было, как сообщают власти США, захоронено в море.