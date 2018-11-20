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Песков рассказал, что Путин обсудит с представителями Минобороны и ОПК

Политика

«Займутся темой реализации гособоронзаказа»

Сочи, Краснодарский край, 20 ноября 2018, 13:10 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, который 20 ноября находится в Сочи, проведет очередную встречу в рамках осенней серии совещаний с руководящим составом министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Займутся темой реализации гособоронзаказа, — сказал представитель Кремля. — На повестке дня — госпрограмма вооружений до 2027 года».

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию вооруженных сил заявил, что решение властей США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа со стороны Москвы.

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Военно-промышленный комплекс
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