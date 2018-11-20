МИД Германии: депортация в Сирию смертельно опасна для мигрантов

Берлин, , 13:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии настоятельно рекомендует правительству воздержаться от репатриации мигрантов в Сирию. В специальном отчете говорится об опасностях, которые угрожают сирийцам, вернувшимся на родину.

Газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании Norddeutscher Rundfunk и Westdeutscher Rundfunk распространили доклад министерства иностранных дел Германии от 13 ноября, в котором оценивается текущая ситуация в Сирии. В нем говорится, что «ни в одной части Сирии […] нет всеобъемлющей, долгосрочной и надежной внутренней защиты преследуемых лиц». Частные лица «никоим образом не могут защищаться от государственного произвола», существует риск для их жизни и здоровья.

В частности, для репатриантов существует риск оказаться в центре боевых действий в качестве мирного населения или быть призванными на военную службу и быть отправленными на передовую. Также в Сирии нет гарантированного доступа к медицинским услугам и нет возможности трудоустройства.

Переоценка ситуации в Сирии была сделана по просьбе министров внутренних дел земель ФРГ. Доклад будет рассмотрен на конференции глав МВД.

На основе этого доклада будет решаться вопрос о возможности репатриации в Сирию мигрантов, совершивших преступления в Германии. В настоящее время существует запрет на депортацию в Сирию, срок его действия истекает в конце 2018 года.

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