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Сейм Литвы принял резолюцию о «защите» Интерпола от России

Политика

Призвал все демократические страны мира оградить организацию от давления «недемократических режимов»

Вильнюс, 20 ноября 2018, 12:57 — REGNUM  Парламент Литвы сегодня, 20 ноября, принял резолюцию, в которой призвал «демократические страны всего мира как можно быстрее» обсудить будущее Интерпола и возможности «в принципе усилить устойчивость организации от незаконного злоупотребления системы недемократических режимов», которые «используют Интерпол для преследования своих оппонентов», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В случае, если Интерпол не будет «ограждён от давления», литовские депутаты предлагают создать новую международную организацию.

За резолюцию проголосовали 88 депутатов, семь воздержались, против никого не было. В документе говорится, что избрание на пост главы организации представителя России Александра Прокопчука станет «огромным ударом по репутации организации».

В резолюции также подчёркивается, что, в случае избрания главой организации представителя России, Литва рассмотрит возможность покинуть Интерпол.

Напомним, против назначения Прокопчука ранее в Литве также высказалось МВД республики.

17 ноября газета The Times со ссылкой на правительство Великобритании сообщила, что вице-президент Интерпола Прокопчук является главным претендентом на пост главы данной организации

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