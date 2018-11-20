Евросоюз выступил за сохранение Договора РСМД

Брюссель, , 12:55 — REGNUM Договор России и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо сохранить и укрепить. Об этом заявила журналистам в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

Если существуют проблемы в выполнении соглашения, правильнее настаивать на его полном соблюдении, но не выходить из него. В ЕС рассчитывают, что возможности для укрепления договора еще есть, сказала она.

Договор должен быть сохранён, подчеркнула Могерини. Она признала, что в документе нет механизмов принуждения к полному выполнению и в этом заключается одна из проблем.

Однако договор очень важен для Европы. В случае его демонтажа безопасность региона окажется под угрозой. Европа не хочет быть площадкой борьбы для других держав, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Вашингтона покинуть ДРСМД ранее заявил президент США Дональд Трамп. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию вооруженных сил 19 ноября заявил, что такое решение американской стороны не останется без ответа со стороны Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: США не выйдут из РСМД без последствий