Евросоюз обещает дать €10 млн на реабилитацию хвостохранилищ в Туркестане

Бишкек, , 12:53 — REGNUM Страны Евросоюза планируют направить дополнительные €10 млн (753 млн рублей) в фонд по реабилитации урановых хвостохранилищ в Киргизии и других республиках Туркестанского региона. Об этом заявил спецпредставитель ЕС Петер Буриан на пресс-конференции сегодня, 20 ноября.

По словам европейского чиновника, одна только Бельгия намерена выделить на эти цели более €2 млн (150,6 млн рублей).

«Другие страны тоже готовят предложения о выделении средств. США и Швейцария обещали помочь в решении проблемы. Эти мероприятия не Евросоюза, они региональные, поэтому мы помогали создавать этот фонд, обратить внимание доноров на проблему», — уточнил он.

Подводя итог своего выступления, Петер Буриан выразил надежду на то, что решать проблему хвостохранилищ в Туркестане будет не только Европейский союз, но и другие страны.

«Мы хотели обратить внимание доноров на эту проблема. Это на самом деле опасный вопрос. США и Швейцария также намерены выделить средства. Деньги нужны большие. Только на 7 хвостохранилищ нужно €80 млн (свыше 6 млрд рублей), но если что-то случится, то и €1 млрд (75,3 млрд рублей) не хватит», — резюмировал спецпредставитель ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время только на территории Киргизии насчитывается 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства.

При этом на попечении министерства чрезвычайных ситуаций республики находятся только 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов, в которых хранятся 6,2 млн кубометров радиоактивных и еще 5,7 млн кубометров токсичных отходов.

Отметим, что ранее Европейский союз уже выделял €16 млн (более 1,2 млрд рублей) на реабилитацию восьми урановых хвостохранилищ в Туркестанском регионе.