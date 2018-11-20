Курский экс-губернатор стал депутатом областной думы

Курск, , 12:51 — REGNUM Освободившийся мандат депутата Курской областной думы получил бывший губернатор Александр Михайлов. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение было принято региональным избиркомом.

Вакансия в облдуме образовалась после того, как Андрей Варичев досрочно сложил с себя полномочия. В конце октября облдума приняла законопроект, согласно которому депутаты, избранные по партийному списку, могут повторно участвовать в распределении мандатов. В течение двух недель региональный совет «Единой России», от которой на выборы шёл Варичев, мог представить другого кандидата из партийного списка на его место — им стал бывший губернатор, на выборах 2016 года возглавивший список ЕР и отказавшийся от своего мандата сразу после избрания.

Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала Михайлова в качестве депутата и выдала ему удостоверение об избрании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее против такой перестановки высказывалось руководство партии «Единая Россия». Региональное отделение ЛДПР потребовало от прокурора проверить новый областной закон: по мнению либерал-демократов, он противоречит Конституции РФ.

Тем временем сенатор Виталий Богданов продолжает исполнять свои обязанности в Совете Федерации, а врио губернатора Роман Старовойт не комментировал возможный переход своего предшественника в СовФед.

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