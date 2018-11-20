Глава Хакасии: около 1000 жителей пожелали работать в правительстве

Абакан, , 12:53 — REGNUM Новый глава Хакасии Валентин Коновалов по итогам состоявшегося накануне первого заседания экспертной комиссии, занимающейся отбором кандидатов для работы региональном правительстве получил около тысячи резюме от претендентов на замещение государственных должностей. Об этом он известил на своей странице в соцсетях.

«Комиссия сформирована по моей инициативе для отбора наиболее достойных кандидатов для работы в составе нового правительства региона», — пояснил Коновалов.

По его словам, кандидаты претендуют как на должности заместителей главы и министров, так и желают работать руководителями или специалистами отделов и управлений.

«При этом есть кандидаты, подавшие резюме, которые не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым при поступлении на государственную гражданскую службу. Но эти люди готовы работать, поэтому будет сформирован дополнительный резерв», — заверил новый глава Хакасии.

О принятых кадровых решениях Валентин Коновалов пообещал сообщить дополнительно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов вступил в должность главы Хакасии 15 ноября 2018 года. Накануне, 19 ноября, он провёл встречи с представителями партий «Единая Россия», ЛДПР, «Партия Роста», «Коммунисты России» и «Справедливая Россия», в ходе которых призвал к консолидации усилий всех лидеров партий по формированию «правительства народного доверия».

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