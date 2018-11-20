Испания не поддержит соглашение по Brexit без решения вопроса Гибралтара

Мадрид, , 12:48 — REGNUM Испания проголосует против соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС, если в него не будет включен статус Гибралтара, заявил 20 ноября глава испанского правительства Педро Санчес, сообщает испанское издание El Diario.

С таким заявлением он выступил в ходе «Испанского форума», организованного изданием The Economist. Премьер-министр подчеркнул, что «за последние 72 часа никаким документом не было прояснено то, что для нас играет фундаментальную роль: Гибралтар не принадлежит Соединенному Королевству».

Он добавил также, в Лондоне не могут считать, что судьба этой территории будет определяться на переговорах Великобритании с ЕС. Мадрид должен решать этот вопрос напрямую с Соединенным Королевством.