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Испания не поддержит соглашение по Brexit без решения вопроса Гибралтара

Политика

В Мадриде убеждены, что эта территория не принадлежит Великобритании

Мадрид, 20 ноября 2018, 12:48 — REGNUM  Испания проголосует против соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС, если в него не будет включен статус Гибралтара, заявил 20 ноября глава испанского правительства Педро Санчес, сообщает испанское издание El Diario.

С таким заявлением он выступил в ходе «Испанского форума», организованного изданием The Economist. Премьер-министр подчеркнул, что «за последние 72 часа никаким документом не было прояснено то, что для нас играет фундаментальную роль: Гибралтар не принадлежит Соединенному Королевству».

Он добавил также, в Лондоне не могут считать, что судьба этой территории будет определяться на переговорах Великобритании с ЕС. Мадрид должен решать этот вопрос напрямую с Соединенным Королевством.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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