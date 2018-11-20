Инициативная группа крымчан просит об изменениях в УК РФ

Симферополь, , 12:45 — REGNUM В понедельник, 19 ноября в региональной Общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева состоялась встреча инициативной группы с председателем комитета по образованию, молодёжной политике и спорту Государственного совета республики Крым Владимиром Бобковым.

Инициативная группа обратилась к Владимиру Бобкову с просьбой поддержать предложение о внесении изменений в одну из статей уголовного кодекса.

Группа неравнодушных крымчан вышла с инициативой оградить детей от влияния деструктивных идей, чтобы избежать повторения керченской трагедии. В инициативную группу вошли общественники, молодые родители, среди которых были и сторонники «Единой России».

«Сегодняшняя инициатива предлагает внести изменения в Уголовный кодекс РФ, а именно в статью 151, с конкретным расширением субъекта ответственности, — рассказывает один из участников группы Кирилл Яценко, — В сети интернет сейчас очень много лиц, которые склоняют несовершеннолетних к суицидальным действиям, пропагандируют такое поведение через многочисленные группы в соцсетях. При этом в законодательстве есть небольшой пробел на этот счёт: не обозначена ответственность третьих лиц. То есть лицо, которое склоняет к суицидальным действиям другое лицо, не привлекается к ответственности».

Таким образом, обратившиеся в приёмную граждане предлагают распространить действие статьи 1512 УК РФ на случаи вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни или здоровья не только несовершеннолетних, но и иных лиц, а также исключить из диспозиции данной статьи указание на субъект преступления.

Данные изменения помогут привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в полной мере, отмечают члены инициативной группы. И простого ограничения опасного контента в сети недостаточно. Для достижения должного эффекта нужно регулярно проводить разъяснительные мероприятия по поведению в интернете — как для родителей, так и для детей. Следует отметить, что такая работа уже ведется, в том числе и через интернет-ресурсы.

Глава крымского комитета по образованию Владимир Бобков акцентировал внимание на том, что «любой человек, который заходит в социальные сети, чтобы нанести ущерб молодому поколению, должен понимать, что он за это понесёт наказание». При этом нужно подходить к сложившейся ситуации комплексно.

«Но угроза существует не только в социальных сетях, с ней дети могут столкнуться и на улице, при прямом диалоге. Поэтому нужно также совершенствовать систему безопасности образовательных учреждений. Мы поддерживаем данную инициативу уже потому, что она родилась в такое время, когда это особенно необходимо для крымчан», — считает Владимир Бобков.