Украина: «Оппоблок» раскололся. Бойко и Левочкина исключили из фракции

Киев, , 12:39 — REGNUM Сегодня, 20 ноября, фракция в Верховной Раде Украины «Оппозиционный блок» провела заседание, на котором приняла решение исключить из своего состава сопредседателя фракции Юрия Бойко и депутата Сергея Левочкина. Об этом 20 ноября с трибуны Рады заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

«Полчаса назад завершилось заседание фракции Оппозиционный блок, на котором из состава фракции был исключен Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович», — сказал Вилкул.

Он также призвал правительство снизить цены на газ и коммунальные тарифы для населения.

«За последние 4,5 года нынешняя власть подняла цены на газ для населения почти в 10 раз, соответственно выросли цены и на тепло. Руководители «Нафтогаза» начали начислять себе миллионные зарплаты и миллиардные премии. А что получили простые люди? Улучшилось ли качество коммунальных услуг? Спросите об этом у жителей Шепетовки, Смелы, Херсона, Северодонецка, Кривого Рога, Одессы и других городов, где в минусовую температуру было холодно в квартирах. Тепло не подавалось в школы, больницы и детские сады… Власть отбирает у людей последние деньги нереальными тарифами», — возмутился Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко заявил, что в ближайшее время в Раде будет создана новая парламентская группа «Политическая платформа — За жизнь».

«Мы создаем парламентскую группу «Политическая платформа — За жизнь». Оппозиционный блок остается в прошлом. Мы идем дальше по объединению всей оппозиции. Такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время. Думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес коррупционным действиям нынешней власти», — сказал Бойко.

Напомним, 9 ноября сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Бойко и внефракционный депутат Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». Совет «Оппозиционной платформы» единогласно выдвинул кандидатуру Бойко для участия в президентских выборах.