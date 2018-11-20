Глава МИД Ирана: ЕС оказалось трудно обходить санкции США против Тегерана

Тегеран, , 12:37 — REGNUM Страны-члены ЕС сталкиваются со сложностями при создании специального механизма — инструмента, с помощью которого они могут торговать с исламской республикой без помощи доллара США, заявил 20 ноября глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф, сообщает британское агентство Reuters.

Специальных механизм ЕС (Special Purpose Vehicle/SPV) задумывался как средство обеспечения торговли между исламской республикой и ЕС в обход санкций США против Тегерана, которые затронули нефтяную, банковскую и транспортные отрасли республики.

«Европейцы сталкиваются с преградами в определении страны, которая примет у себя специальный механизм», — отметил дипломат.

«В действительности же некоторые страны, которые были названы в качестве потенциальных мест разворачивания этой системы, не стали брать на себя эту обязанности, поэтому переговоры по определению такого государства для специального механизма продолжаются», — добавил он.

Напомним, в мае нынешнего года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Тегераном. После этого администрация Трампа ввела санкции против республики, призвав и остальные страны отказаться от экспорта нефти из Ирана. Несогласные с позицией Вашингтона страны, такие как Великобритания, Франция и Германия, указали на стремление создать инструмента обхода санкций США.