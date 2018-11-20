Парад в день ленинградской победы не может никого оскорбить — блокадница

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, которое произошло 27 января 1944 года, сами блокадники и защитники Ленинграда всегда называли «ленинградским днем победы». Эта победа была достигнута стойкостью и мужеством бойцов Красной Армии и жителей блокадного Ленинграда. Поэтому проведение военного парада в день 75-й годовщины снятия блокады — в День воинской славы России — является абсолютно правильным решением, которое никого не может оскорбить.

Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала 20 ноября мурманчанка Флора Зиновьевна Геращенко, ребенком пережившая блокаду Ленинграда. Она получила известность, когда подала в суд на власти Петербурга за установку в 2016 году памятной доски финскому маршалу Маннергейму, одному из виновников блокады.

Напомним, группа общественных деятелей Петербурга обратилась к врио губернатора Александру Беглову с просьбой не проводить намеченный на 27 января 2019 года военный парад на Дворцовой площади, считая его неуместным «в День блокадной памяти и скорби».

Однако блокадница Флора Геращенко напомнила, что 27 января 1944 года был для жителей Ленинграда не днем скорби, а днем радости, знаменующим прекращение страданий, выпавших на долю города и горожан в годы войны. Именно поэтому в тот великий день в Ленинграде был дан большой артиллерийский салют в честь победоносного наступления войск Ленинградского фронта. Этот салют приветствовали на улицах тысячи ленинградцев. «Никого это не оскорбило», — подчеркивает собеседница агентства.

«Блокадники, их дети, внуки и правнуки живут по всей стране. Для них проведение военного парада 27 января в Петербурге будет приятным событием. Оно означает, что их предков не предают. Это и есть дань памяти», — сказала Флора Геращенко.

Она также напомнила, что в Москве ежегодно 7 ноября на Красной Площади проводится торжественный марш в знак памяти о параде 1941 года, с которого войска уходили на защиту столицы от врага. А в Петербурге военный парад в День освобождения от блокады назначается только на юбилейную дату.

Как считает блокадница, по логике авторов письма Беглову, не нужно праздновать и День Победы. Проведение военного парада, подчеркивает Флора Геращенко, никак не перечеркивает и не отрицает огромные жертвы блокады и Великой Отечественной войны, а лишь свидетельствует ныне живущим поколениям о великой победе советского народа над фашизмом.

«Если убрать парад, то и Ленинград — не город-герой, по этой логике, и Санкт-Петербург не наследник Ленинграда, не имеет к этому никакого отношения», — рассуждает Геращенко.

Тем, кого по какой-то причине коробит проведение парада в День снятия блокады Ленинграда, собеседница ИА REGNUM предложила просто не смотреть его по ТВ.

Флора Геращенко также добавила, что расценивает инициативу об отмене парада как продолжение «наката» на память о Великой Отечественной войне.

«Сначала опрос «Дождя» о блокаде, потом доска Маннергейму, теперь вот парад предлагают отменить. Всё хотят принизить», — возмущена блокадница.

Флора Геращенко также выразила удивление, что многие из подписантов письма Беглову, выступающие за отмену парада, не выступали два года назад против установки доски Маннергейму, которое действительно оскорбило и унизило блокадников. Не было слышно их голосов и в отношении других выпадов в отношении памяти о блокаде и войне. Поэтому их негативное мнение о параде не будет поддержано большинством блокадников, уверена Геращенко.

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