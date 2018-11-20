США укрепляют границу в Сан-Диего бетонными блоками и проволокой

Сан-Диего, США, , 12:34 — REGNUM Пограничная охрана США укрепляет границу с Мексикой в городе Сан-Диего при помощи колючей проволоки и бетонных блоков, чтобы не допустить проникновения «каравана мигрантов» на американскую территорию. Об пишет немецкое издание Spiegel 20 ноября.

«Пограничники получили информацию, что мигранты собираются в Тихуане, чтобы незаконно прорваться через границу, а не должным образом предстать перед чиновниками, — сообщили местные власти. — Служащие установили барьеры, препятствующие приближению больших групп и прорыву границы».

«Пограничная охрана не допустит незаконного въезда людей, — сказал начальник пограничной охраны Сан-Диего Пит Флорес. — Мы не можем ждать, пока люди соберутся, чтобы нелегально пересечь границу. Мы должны подготовиться».

Напомним, многотысячный «караван мигрантов» из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы уже месяц движется через Мексику к границе с США. Часть каравана уже достигла города Тихуана, отделенного от американского Сан-Диего стеной. Власти разместили мигрантов на спортивных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября власти США распорядились закрыть на несколько часов пограничный переход в Сан-Диего. Этим переходом ежедневно пользуются около 110 тыс. человек.

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