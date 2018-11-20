В донецкой опере началась инаугурация нового главы ДНР

Донецк, , 12:34 — REGNUM В 12:00 мск началась инаугурация избранного главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, заявили в аппарате главы государства, сообщило 20 ноября Донецкое агентство новостей.

Церемония проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко.

На церемонии присутствуют 60 представителей из РФ, ЛНР, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, Бельгии, Германии, Франции и Финляндии, а также около 70 журналистов. Всего в зале собралось около тысячи гостей.

Район, где расположен театр перекрыт, в центре города дежурят представители спецслужб и МЧС ДНР.

Напомним, выборы главы ДНР и депутатов местного парламента состоялись 11 ноября. Кандидатуру Дениса Пушилина на пост главы республики поддержали свыше 60% избирателей.

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