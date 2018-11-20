Сирийская армия освободила от террористов плато Аль-Сафа

Дамаск, , 12:30 — REGNUM Успешно завершена операция Сирийской арабской армии по освобождению вулканического плато Аль-Сафа от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В целом весь процесс занял достаточно много времени.

Только после того, как по просьбе сирийской стороны планирование и руководство операцией перешло к российским военным советникам, процесс освобождения данной территории от террористов принял необратимый характер. К операции были привлечены и российские силы специальных операций.

Перелом в ситуации наступил после занятия сирийскими военными самой высокой точки плато Аль-Сафа, высоты Шейх Хусейн. Таким образом была получена возможность вести обстрел всей прилегающей местности.

ИА REGNUM недавно сообщало, что сирийским военным удалось выйти к последнему оборонительному рубежу террористов. Сразу штурмом его взять не удалось, однако применение авиации ВКС РФ, а также ракетно-артиллерийских ударов сделало свое дело. В течение трех суток обрабатывались позиции боевиков, они понесли тяжелые потери и начали отходить.

Для обеспечения своего отхода террористы оставили небольшие отряды прикрытия, а сами отошли в районы Бадия аш-Шам и Эт-Танф. В настоящий момент прикрытие боевиков полностью уничтожено.

Следует заметить, что район Аль-Сафа за счет естественного природного рельефа очень удобен для ведения партизанской войны. И сирийским военным, конечно же, необходимо тщательно прочесать данную территорию, чтобы выявить остатки террористов и найти их схроны с оружием и боеприпасами.

С учетом освобождения региона Аль-Сафа Сирийская арабская Армия впервые с 2011 года полностью контролирует южную Сирию.