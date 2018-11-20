Турецкие военные ликвидировали лидера одной из исламистских группировок

Дамаск, , 12:17 — REGNUM По сообщениям активистов сирийской оппозиции, в ходе широкомасштабной операции турецких военных и подконтрольных им боевиков в районе города Африн на севере сирийской провинции Алеппо были убиты командир одной из протурецких группировок и несколько его ближайших соратников.

Речь идет о Махмуде Азази, лидере протурецкой группировки «Фурка аль-Сафава» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он был убит в результате ожесточенной перестрелки с турецкими военнослужащими и их союзниками у города Африн в выходные на прошлой неделе.

Данная группировка ранее участвовала в боевых действиях против сирийских правительственных войск, а также против курдских вооруженных отрядов Народных защитников.

Спецоперация турецких военных и их союзников началась 18 ноября, атаке были подвергнуты несколько групп протурецких боевиков, которые были обвинены в мародерстве и похищении людей в регионе Африн. В ходе операции турецкая армия применяет танки и артиллерию.

ИА REGNUM ранее сообщало о проведении турецкими военными и наиболее верными ей боевиками спецоперации в районе города Африн на севере сирийской провинции Алеппо.