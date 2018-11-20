Опубликовано фото подарка Ким Чен Ыну от Росмолодёжи

Москва, , 12:17 — REGNUM Стало известно, что делегация Федерального агентства по делам молодежи РФ (Росмолодежь) передала в качестве подарка лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Фотографию презента на своей странице в Facebook опубликовало посольство России в Пхеньяне.

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Подарок для председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына члены российской делегации передали во время протокольного визита заместителю председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ён Дэ.

https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/photos/a.924115531095570/924116397762150/

«Рог изобилия» выполнен из керамики и украшен окантовкой из узоров в сине-зелёных тонах. На белом фоне изображены всадники, путешествующие по заснеженному пейзажу.

Напомним, делегация Росмолодёжи во главе с руководителем агентства Александром Бугаевым находилась с визитом в КНДР с 16 по 20 ноября. Российские гости осмотрели достопримечательности Пхеньяна, побывали в горах Мёхян. Накануне возвращения на Родину для них был устроен концерт, на котором присутствовали руководители первичных организаций Молодежного союза столицы и студенты Пхеньянского педагогического университета.

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