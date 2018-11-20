Украинский «Оппозиционный блок» исключил лидеров партии из фракции в Раде

Киев, , 12:33 — REGNUM Лидеры Оппозиционного блока Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин исключены из парламентской фракции «Оппозицонного блока», заявил сопредседатель фракции Александр Вилкул с трибуны Верховной рады, сообщил 20 ноября телеканал 112.ua.

Юрий Бойко рассказал журналистам о намерении продолжить создание межпарламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь»:

«Оппозиционный блок» остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время. Я думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться и идти вперед, и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес действий сегодняшней власти».

Глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович отметил, что новая оппозиционная сила будет расширятся за счёт притока новых депутатов.

Напомним, ранее сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко подписал договор об объединении своей политической силы с партией «За жизнь», которую возглавляет Вадим Рабинович.

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Позже выяснилось, что политсовет «Оппозиционного блока» не поддержал это решение, назвав его единоличной инициативой председателей партии.

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