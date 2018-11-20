Вьетнам намерен реформировать систему образования

Ханой, , 21:21 — REGNUM 19 ноября премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук провел встречу с лучшими преподавателями страны, в рамках которой обсуждались вопросы повышения качества образования, развития конкурентной образовательной среды, повышения квалификации педагогов. Встреча состоялась в преддверии дня учителя Вьетнама.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил, что система образования СРВ нуждается в реформировании и постоянном обновлении. Это необходимо для того, чтобы система образования СРВ соответствовала современным международным стандартам. «Граждане должны иметь доступ к хорошему образованию» — заявил премьер-министр Нгуен Суан Фук.

В ходе встречи премьер-министр особо отметил, что необходимо обеспечить доступ к хорошему образованию и для меньшинств, проживающих в горных районах на севере страны.

Премьер-министр СРВ также отметил, что многие приниципы, характерные для действующей системы образования, устарели. Преподаватели должны учитывать мировые тенденции в развитии системы подготовки и обучения школьников и студентов. По сообщению представителей министерства образования, в ближайшее время во Вьетнаме будет опубликована новая программа развития системы образования.