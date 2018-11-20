Премьер-министр РФ находится во Вьетнаме с официальным визитом

Ханой, , 12:26 — REGNUM По приглашению премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 ноября прибыл во Вьетнам с официальным визитом. В ходе визита Дмитрий Медведев провел переговоры с Нгуен Суан Фуком, встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, посетил Российско-вьетнамский Тропический центр и фотовыставку, посвященную традиционным отношениям сотрудничества между двумя странами, которую совместно организовали Вьетнамское новостное агентство и российское новостное агентство ТАСС, сообщает издание Нянзан.

Стороны обсудили проведение перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России в честь 25-летия подписания Декларации об основных принципах сотрудничества между Россией и Вьетнамом и 70-летия установления дипломатических связей между государствами.

В экономической сфере стороны договорились использовать потенциал зоны свободной торговли Вьетнам — ЕАЭС, увеличить объем торговли между Россией и Вьетнамом до $10 млрд к 2020 г. Стороны также продолжат сотрудничество по добыче нефти на территории Вьетнама и России, а также рассмотрят проекты взаимодействия в сфере сжиженного природного газа.

Также премьер-министры России и Вьетнама обсудили сотрудничество в сфере инфраструктуры. В частности, стороны договорились о совместном создании Центра ядерных наук и технологий стоимостью $350 млн.

Помимо этого, стороны выразили решимость сотрудничать на различных международных площадках, таких как ООН, АТЭС, Россия-АСЕАН, развивать совместные проекты в сфере региональной безопасности.