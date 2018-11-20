Скандал с Латвией заставил задуматься Литву о покупке нового самолета

Вильнюс, , 11:46 — REGNUM

Отмена визита президента Литвы Дали Грибаускайте на празднование столетия государственности Латвии из-за сломанного самолёта стало не последним «приключением» чиновников с транспортным бортом ВВС Литвы C-27J Spartan, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 ноября.

Только его починили 18 ноября вечером, а в Брюссель 19 ноября отправился премьер Литвы Саулюс Сквернялис, как самолёт снова сломался уже в столице Бельгии. Глава правительства 19 ноября не смог возвратиться на нём в Вильнюс, а сегодня в Брюссель срочно поспешила команда литовских механиков для очередного ремонта.

В Литве после этого заговорили о необходимости покупки нового пассажирского правительственного самолёта, который всё это время не покупали из-за экономии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Даля Грибаускайте отменила свой визит в Латвию 18 ноября на празднование 100-летия первого образования государственности. В Литве посчитали, что поломка самолёта не могла быть причиной отмены такого визита, а настоящая причина кроется в чём-то другом. С предположениями можно ознакомится в комментарии обозревателя ИА REGNUM Олега Михайлова, в статье — «Грибаускайте публично плюнула на Латвию».

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