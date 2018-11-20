Швеция не поддерживает создание армии ЕС

Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Министр обороны Швеции Петер Хюльтквист не считает создание обособленной армии стран Европейского союза хорошей идеей. Об этом сообщает шведское новостное радио Ekot. Предложения о создании такой армии уже не раз звучали из уст президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, однако позиция Швеции по данному вопросу остаётся твёрдой.

— Мы считаем, что вопрос о выстраивании обороны государства — сугубо национальный, — заявил Хюльтвкист. Министр обороны также отметил, что Швеция не поддержит предложение Меркель о том, чтобы решать вопросы обороны в Евросоюзе простым большинством, а не на основе консенсуса стран, как это происходит сейчас. Хюльтквист напомнил и о сотрудничестве Евросоюза с Североатлантическим альянсом, что, по его мнению, делает создание армии ЕС неактуальным вопросом.

13 ноября в своей речи перед Европарламентом канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Евросоюзу необходимо более тесное сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Эту позицию поддерживает также и Франция, однако единства среди стран-участниц Союза пока нет.