Министерства обороны ЕС договорились о 17 новых совместных проектах

Брюссель, , 11:44 — REGNUM Главы министерств иностранных дел и обороны стран Европейского союза (ЕС) на встрече в Брюсселе согласовали 17 новых проектов в рамках постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO). Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung 20 ноября.

В числе этих проектов — разработки новых систем вооружений и создание учебного центра для разведчиков. Среди прочего, Германия участвует в проекте по содействию совместному использованию военных баз и поддерживает разработку европейского БПЛА «Евродрон» и боевого вертолета Tiger Mk. 3.

«Это шаги на пути к единой европейской армии», — прокомментировала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

В дополнение к 17 проектам министры также договорились расширить командный центр для проведения совместных военных операций. В будущем он будет отвечать не только за проведение учебных миссий, как в Мали и Сомали, но и более серьезные задачи. Например, такие как продолжающаяся борьба с контрабандой на Средиземном море.

Также было решено повысить готовность персонала гражданского антикризисного менеджмента ЕС. Для этого будет создан пул из 200 полицейских, юристов и других экспертов, которые будут готовы к работе в течение 30 дней.

Программа PESCO была запущена в 2017 году. В ней не участвуют Великобритания, Дания и Мальта.

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