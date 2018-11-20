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Несмотря на призывы ООН, в Йемене возобновились боевые столкновения

Политика

Коалиция вновь нанесла удар по позициям хуситов в Ходейде

Сана, 20 ноября 2018, 11:41 — REGNUM  Несмотря на призывы ООН к прекращению насилия, боевые столкновения между йеменскими повстанцами-хуситами и силами коалиции во главе с Саудовской Аравией возобновились вечером 19 ноября, сообщает со ссылкой на официальных лиц страны и очевидцев американское агентство Associated Press.

По словам источников, вечером 19 ноября авиация коалиции нанесла авиаудары по позициям хуситов в портовом городе Ходейда, а также на прилегающих к нему территориях. Ранее хуситы также отметили, что нанесли ракетный удар по территории Саудовской Аравии в ответ на попытку пересечь границу и еще один авиаудар.

Напомним, ранее и представители коалиции во главе с Саудовской Аравией, и руководство хуситов указали на готовность к режиму прекращения огня. Так, силы коалиции приостановили свое наступление в Ходейде, тогда как хуситы временно отказались от ракетных ударов по территории соседнего королевства.

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Ситуация в Йемене
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