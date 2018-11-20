«ЕР» оказала помощь в сборе подписей всем кандидатам в губернаторы Приморья

Владивосток, , 11:33 — REGNUM На этапе сбора подписей муниципальных депутатов партия помогла всем кандидатам, выдвинувшим своих кандидатов на пост губернатора Приморского края на выборах 16 декабря, сообщила журналистам член Совета Федерации от Законодательного собрания Приморского края Людмила Талабаева.

«Так мы действовали во время подготовки к выборам в сентябре, аналогично поступаем и сейчас. Мы не принимали каких-либо обязывающих депутатский корпус решений, но исходили из того, что каждый обратившийся к нашему депутату кандидат или штаб кандидата вправе рассчитывать на равные стартовые условия в самом начале избирательной кампании», — подчеркнула Людмила Талабаева.

Она уточнила, что помощь в сборе подписей была оказана как самовыдвиженцам, так и кандидатам от партий. Например, за Павла Михальченкова подписалось 69, а за Андрея Ищенко 58 депутатов от «Единой России», Олег Митволь получил 103 депутатских подписи, Андрея Андрейченко поддержали 88 представителей «Единой России» в муниципальных органах власти.

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