Нового мэра Великого Новгорода депутаты изберут 22 ноября

Великий Новгород, , 11:22 — REGNUM Вопрос об избрании мэра Великого Новгорода (официально: «главы городского округа Великий Новгород») депутаты думы Великого Новгорода рассмотрят на внеочередном заседании думы 22 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе думы, вопрос об избрании градоначальника — единственный в повестке дня.

Депутатам предстоит избрать мэра из четырёх претендентов, прошедших 14 ноября конкурсный отбор. Это Сергей Бусурин, Анна Черепанова, Максим Бомбин и Дмитрий Койков.

«Решение об избрании мэра Великого Новгорода принимается большинством голосов от присутствующих на заседании депутатов думы Великого Новгорода тайным голосованием. При голосовании каждый депутат сможет отдать свой голос только за одну кандидатуру. Если при первичном голосовании решение не будет принято, будет проведено повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибольшее количество голосов», — сообщили в думе Великого Новгорода.

Новый мэр вступит в должность 3 декабря 2018 года.

Напомним, до избрания нового главы города полномочия мэра Великого Новгорода продолжает исполнять Юрий Бобрышев — последний мэр города, избранный на прямых выборах. Бобрышев дважды побеждал на выборах — в 2008 и 2013 годах. В конкурсном отборе он участвовать не стал, объяснив своё решение тем, что согласился с предложением губернатора Новгородской области Андреем Никитиным баллотироваться в Государственную думу РФ по новгородскому одномандатному округу № 134 на досрочных выборах 8 сентября 2019 года.

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