Кабул, , 12:15 — REGNUM Во время выступления на проходящем в Канаде форуме по безопасности председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что сейчас движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проигрывает войну.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Джозеф Данфорд сказал, что год назад США охарактеризовали ситуацию в Афганистане как не имеющую перспектив к изменению, и сейчас, несмотря на все старания, положение не изменилось в лучшую сторону.

Председатель Комитета начальников штабов армии США выразил мнение, что еще многое предстоит сделать для установления мира в Афганистане. Он также добавил, что сейчас ситуацию нельзя разрешить исключительно военным путем, поэтому США и их партнеры по НАТО оказывают на движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также и политическое и экономическое давление с целью убедить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что мирные переговоры отвечают их интересам.