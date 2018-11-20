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Глава комитета начальников штабов США заявил, что талибы* не проигрывают

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Генерал Джозеф Данфорд считает, что еще многое предстоит сделать, чтобы в Афганистане установился мир

Кабул, 20 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Во время выступления на проходящем в Канаде форуме по безопасности председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд заявил, что сейчас движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проигрывает войну.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Джозеф Данфорд сказал, что год назад США охарактеризовали ситуацию в Афганистане как не имеющую перспектив к изменению, и сейчас, несмотря на все старания, положение не изменилось в лучшую сторону.

Председатель Комитета начальников штабов армии США выразил мнение, что еще многое предстоит сделать для установления мира в Афганистане. Он также добавил, что сейчас ситуацию нельзя разрешить исключительно военным путем, поэтому США и их партнеры по НАТО оказывают на движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также и политическое и экономическое давление с целью убедить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что мирные переговоры отвечают их интересам.

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Зарубежная хроника
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