Кабул, , 13:28 — REGNUM Во время последнего общения с журналистами в Кабуле специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмай Халилзад выразил сдержанный оптимизм о возможном установлении мира.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», американский дипломат завил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что они не смогут одержать обеду военным путем.

Специальный представитель США выразил надежду, что соглашение о мире между правительством страны и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет подписано до президентских выборов в Афганистане, намеченных на 20 апреля 2019 года. Зальмай Халилзад призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользоваться представившейся возможностью.

Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане заявил, что он верит в возможность заключения мира. По мнению Зальмая Халилзада, в результате переговоров Афганистан станет мирным и успешным и не будет представлять угрозу ни себе, ни мировом сообществу.