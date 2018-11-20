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В афганской провинции Нангархар ликвидировано 30 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальной армией Афганистана

Джелалабад, Афганистан, 20 ноября 2018, 12:39 — REGNUM  Официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальной армией Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 30 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была проведена при активной поддержке Военно-воздушных сил Афганистана, которые нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Кхогьяни провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальной армии Афганистана не менее трех боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

По словам официальных представителей 201 корпуса армии Афганистана, среди убитых боевиков числится несколько бойцов Красного подразделения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали эту информацию.

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Зарубежная хроника
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